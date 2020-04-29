«Погиб в боях под Одессой»: Евкуров внес информацию о своем родственнике в проект «Дорога памяти»

Заместитель главы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров рассказал о гибели своего дяди на полях битвы Великой Отечественной войны. Родственник замминистра погиб в боях под Одессой.

«У меня многие родственники воевали, в том числе мой дядя Евкуров Ахмед Исиевич, который погиб в боях под Одессой в 1941 году», - поделился Евкуров.

Он также упомянул, что внес информацию о своем дяде в архивы мультимедийной галереи и рамках цифрового проекта «Дорога памяти». Замминистра отметил, что этот проект несет важную функцию и положительно влияет на общество.

Евкуров объяснил, что возможность увековечить память о своих близких побуждает людей искать данные об участвовавших в войне родственниках и узнавать больше об их жизни. Так граждане приобщаются к прошлому своей семьи, а некоторые – к прошлому государства.

«Многие начинают интересоваться историей и, тем самым, информационно и духовно обогащаются», - цитирует Евкурова газета «Красная звезда».

Мультимедийная галерея «Дорога памяти» будет открыта в Главном храме ВС России на территории парка «Патриот» в Подмосковье. В проекте, призванном сохранить память о героях Великой Отечественной войны могут участвовать все желающие. Ранее о своих родственниках, прошедших войну, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.