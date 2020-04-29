Раскаты артиллерийских залпов: кадры тренировки военнослужащих ЦВО к Параду Победы

В Екатеринбургском гарнизоне показали самую красочную часть празднования юбилея Великой Победы. На военном полигоне артиллеристы репетировали салют, отрабатывая синхронность своих действий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Было произведено по 30 залпов с интервалом 30 секунд. Задействованы шесть 76-мм орудий ЗИС и три салютные установки 2А 85.

Непосредственно в праздничный день будут использованы многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: «Вега», «Фиалка» и «Ассоль». Они способны создать снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты.