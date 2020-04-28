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Школьники Ингушетии первыми вступили в ряды «Юнармии» онлайн

Алексей Баранов
16:42 28.04.2020
Самоизоляция не помеха для тех, кто хочет присоединиться к большой и дружной юнармейской семье. Школьники Ингушетии для этого вышли в виртуальное пространство.
Школьники Ингушетии первыми вступили в ряды «Юнармии» онлайн
© Фото: «Юнармия»

Из-за невозможности проводить привычные торжественные церемонии в главном штабе «Юнармии» разработали порядок вступления в режиме онлайн. Для приема теперь нужен выход в интернет и приложение с видеосвязью.

«Дистанционный формат это не просто необходимость, но и новые возможности, открытия и знания. Сейчас юнармейцам доступны творческие конкурсы, турниры по киберспорту, онлайн-экскурсии, КВН, шахматные зарницы. Вместе с тем растет и число желающих пополнить наши ряды. Современные технологии позволяют это сделать, причем в похожей, праздничной обстановке», - отметила начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Ингушетии Мадина Богатырева.

© «Юнармия»

Первый онлайн-прием прошел с участием десяти детей и подростков. В прямом эфире, как и полагается на обычной церемонии, прозвучал гимн России. Руководитель регионального штаба движения Мадина Богатырева рассказала об истории создания и основных целях «Юнармии». После этого ребята в присутствии своих родных произнесли торжественные слова клятвы.

«Это особенный день, особенная дата. Тем более что наша церемония прошла перед праздником Великой Победы. Рядом с нами были близкие и родные, чувствовалась их поддержка, эмоции переполняли. Это и есть настоящий праздник», - рассказал участник церемонии Адам Гагиев.

Для вступления в «Юнармию» родители подростков выслали на электронный адрес регионального отделения заявление о приеме, что является обязательным условием. Официальную атрибутику в виде нагрудных значков и беретов передали ребятам заранее через курьерскую службу.

© «Юнармия»

«Конечно, сложно быть первым, нужно предусмотреть все возможные обстоятельства. И мы справились. Провели церемонию на высшем уровне. Для нас самоизоляция не повод ограничивать деятельность. Дети по-прежнему хотят вступать в движение, значит, нам нужно обеспечить им эту возможность. "Юнармия" найдет выход из любой ситуации, что мы не раз доказывали. Следующий шаг - это большой онлайн прием ко дню Победы», - рассказал лидер движения Роман Романенко.

Ингушетия стала пилотной площадкой по реализации онлайн приемов в «Юнармию», совсем скоро проект масштабируют на всю страну. К священному для россиян празднику, «Юнармия» готовит большой патриотический марафон «Память жива». Его участников ждут уроки мужества, диалоги с ветеранами, истории подвигов, «звездные» интервью, подведение итогов юнармейских конкурсов.

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