Огонь по воздушным целям: кадры учений боевых кораблей Балтфлота

Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям во время выхода в море. Экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», а также ракетных катеров «Моршанск» и «Р-257» выполнили плановые артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-миллиметровых дивизионных самоходных гаубиц «Акация» с мыса «Таран» в Калининградской области.

Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочередно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.