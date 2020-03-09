Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией

Роман Захаров
00:03 09.03.2020
Во время полета российские специалисты на борту воздушного судна будут контролировать соблюдение согласованных параметров применения предусмотренной договором наблюдательной аппаратуры.
Военнослужащие Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В период с 9 по 13 марта 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. Такое заявление сделал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту воздушного судна наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором наблюдательной аппаратуры.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Данное воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не прописанных в Договоре. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2020, 12:26
Путин обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с Назарбаевым
Дата08.03.2020, 14:16
Поражение красотой: как в России поздравили с 8 Марта женщин-военнослужащих
Дата08.03.2020, 15:39
Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата07.03.2020, 20:00
Путин внес в Госдуму проект об уголовном наказании за осквернение памятников воинам
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:03 Армия
Военнослужащие Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией
00:00 Армия
Российские инспекторы проверят военные объекты в Норвегии
00:00 В стране и мире
Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
23:25 В стране и мире
На всем западном побережье США ввели режим ЧС
23:22 В стране и мире
Матвиенко рассказала, что объединяет Россию и Белоруссию
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Видео
«Не верю до сих пор»: излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своем самочувствии
Видео
«Вдруг у него что-нибудь екнет»: жительница Иваново рассказала, почему хочет замуж за Путина
Видео
Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
Видео
Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Названы излюбленные у россиян маршруты для поездок на 8 Марта
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.