Военнослужащие Италии, Германии и Греции выполнят наблюдательный полет над Россией

В период с 9 по 13 марта 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. Такое заявление сделал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту воздушного судна наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором наблюдательной аппаратуры.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Данное воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не прописанных в Договоре.