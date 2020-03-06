Шойгу вручил государственные награды отличившимся сотрудницам Минобороны

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и служащим женщинам, награждение приурочено к празднованию Международного женского дня.

«В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с музеем "Дорога памяти" в честь женщин, которые ждали своих мужей с фронта, героически трудились в тылу, будет открыт один из красивейших памятников матерям-победителей. Этим мы хотим сказать слова благодарности всем женщинам, которые помогли добиться победы в войне. Сегодня в Вооруженных силах сорок с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», - заявил Шойгу перед церемонией вручения наград.

Государственные награды получили девять женщин военнослужащих и служащих военного ведомства. Орден Почета вручили Светлане Сташковой, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I Наталье Белоусовой, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени подполковнику медицинской службы Елене Прониной, лейтенанту Юлии Зыковой, медаль Суворова старшему лейтенанту медицинской службы Марине Чухванцевой, медаль Жукова младшему сержанту Динаре Овчаровой, подполковнику медицинской службы Гульсаре Скворцовой, медаль «За спасение погибавших» младшему сержанту Анастасии Шумиловой.

© Минобороны России

«У нас работает много женщин. Потому что работа эта тонкая, работа кропотливая. И иногда нужно просто услышать сердцем», - поделилась со «Звездой» начальник управления Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

По окончании награждения перед женщинами выступили популярные исполнители Олег Газманов, Валерий Меладзе и Зара.

Сегодня в Вооруженных Силах проходит службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них более 30 тысяч женщин проходит службу на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеет воинские звания прапорщиков и мичманов. Около четырех тысяч - офицеры, в том числе 44 полковника.

В военных учебных заведениях обучается 1150 девушек. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими.

успехи в службе только в прошлом году государственные награды получили 128 женщин, в том числе 24 - боевые награды. Ведомственными наградами отмечено почти 8 тысяч женщин.