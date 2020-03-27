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Заболевших нет: в ВС РФ провели 3450 тестов на коронавирус

Тамара Астапенкова
00:00 27.03.2020
Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции
Заболевших нет: в ВС РФ провели 3450 тестов на коронавирус
© Фото: Минобороны России

В Вооруженных Силах РФ к четвергу, 26 марта, было проведено 3450 тестирований военнослужащих на коронавирус. Все результаты отрицательные, заболевших нет. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения на 4800 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. Работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Вооруженных Силах развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции. Кроме того, развернуто 5537 стационарных контрольных пунктов термометрии. Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов.

Сейчас Министерство обороны России проводит глобальную проверку готовности Вооруженных сил к решению в случае необходимости задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этого в Центральном и Западном округах проходят учения ВКС, Инженерных войск, ракетчиков и подразделений РХБЗ.

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