В Вооруженных Силах созданы группировки для борьбы с коронавирусом

В четырех регионах на территории Западного военного округа созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.

«В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО», - говорится в сообщении Минобороны.

Созданные подразделения готовятся к маршам на военные полигоны, расположенные в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. В общей сложности привлечены около 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники. В группировку включены: инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10 и специальная инженерная техника.

Ранее стало известно, что в Вооруженных Силах РФ было проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус. Все результаты были отрицательные, заболевших не обнаружено. Сейчас в армии идет активная подготовка к борьбе с эпидемией. Работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и многое другое.