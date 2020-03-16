Первая аэрофотосъемка Москвы и судьба знамен рейха: Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»

Идея возведения галереи «Дорога памяти» пришла через несколько дней после начала строительства Главного храма Вооруженных сил РФ на территории подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«Идея, которая пришла буквально через насколько дней после старта строительства самого храма, это "Дорога памяти". И там вот эти 1 418 метров, 1 418 дней нашей истории. Мы хотим, чтобы каждый шаг, удар колокола, что ли, запоминался и отзывался эхом в далекое будущее, в следующие поколения. К сожалению, не все в наших силах, потому что каких-то фотографий нет, но нам хотелось, чтобы все 33 миллиона фотографий были помещены туда. Но, во всяком случае, мы все имена точно поместим туда», - сказал Шойгу.

Министр добавил, что фотоархив о героях Великой Отечественной постоянно обновляется. Также на территории галереи запланировано открытие кинозалов для показов документальных фильмов о войне.

«Там же еще откроют несколько кинозалов, где будут постоянно показывать документальные фильмы. Посетители смогут увидеть старые кадры, старые фотографии, старые письма. Там будет помещена огромная экспозиция - первая съемка Москвы с немецких самолетов, когда они готовились к взятию города», - добавил глава военного ведомства.

Знамена поверженного врага, которые советские солдаты бросали к стенам Кремля на Параде Победы в 1945 году, возможно, разместят на территории музейного комплекса, добавил Шойгу.

«Вот те знамена поверженного врага, которые бросали к стенам Красной площади, они же у нас есть. Я не знаю, получится или нет, но надеюсь, что получится (разместить на территории комплекса. - Прим. ред.). Когда в полу под стеклом будут эти знамена лежать и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага», - сказал министр.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.