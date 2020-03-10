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Экипажи ТОФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на Камчатке: видео

Андрей Аркадьев
12:31 10.03.2020
В учениях были задействованы четыре боевых корабля. В настоящее время задачи в море решают минно-тральные корабли соединения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки. В ходе учений ракетные и противолодочные корабли отразили воздушную атаку условного противника.

Были выполнены пуски ракет-мишеней, которые имитировали полет противокорабельных крылатых ракет. Огонь по ним велся зенитными ракетами комплекса самообороны «Оса». Также зенитными ракетами были поражены надводные цели. Всего было проведено десять ракетных пусков.

Также корабли провели серию артиллерийских стрельб из артиллерийских установок АК-176 калибра 76-мм и Ак-630 по воздушным, береговым и морским целям. Во время отработки противолодочных эпизодов один из малых противолодочных кораблей атаковал подводную лодку условного противника глубинными бомбами.

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