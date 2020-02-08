Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новая «Гонка Героев» стартовала на полигоне в Алабино

Валентина Пескова
14:58 08.02.2020
Участников ждут восемь километров трассы и 34 препятствия, включая рукоходы, скалодром и проползание под танком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полторы тысячи спортсменов и трасса длиной в восемь километров: на полигоне в подмосковном Алабино началась первая в этом году «Гонка Героев».

Первыми на трассу вышли профессиональные атлеты - они борются за путевки на Чемпионат мира по забегам с препятствиями, который пройдет в Сочи этой осенью. Организаторы постарались сделать гонку максимально сложной и интересной - участников ждут рукоходы, скалодром, придется даже поползать под танками Т-80. Всех, кто, несмотря на мороз, все-таки приехал в Алабино, поприветствовала глава «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

«Я очень рада видеть вас и приветствовать с открытием сезона. Я счастлива, что в этом году мы открываем сезон в Алабине. Это будет очень эпичный год. Мы проводим чемпионат мира, мы отбираемся везде... На мой взгляд, у нас самые сильные спортсмены, которые есть на данный момент в мире», - объявила на открытии дочь министра обороны РФ.

«Гонка Героев» проводится уже седьмой год подряд. Проект, который поддерживает Минобороны, объединил тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни по всей стране. В минувшем году его официально признали видом спорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата08.02.2020, 14:58
Новая «Гонка Героев» стартовала на полигоне в Алабино
Дата08.02.2020, 11:56
Конькобежец Грязцов завершил карьеру спортсмена
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.02.2020, 08:48
Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство
Дата08.02.2020, 11:19
75-летие «побега из ада»: как подвиг советского летчика Девятаева изменил ход войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:25 В стране и мире
Видео
СМИ: военнослужащий в Таиланде устроил стрельбу
15:15 В стране и мире
Рекрутер назвала преждевременной информацию о массовом сокращении российских пилотов из авиакомпаний КНР
14:58 Армия
Видео
Новая «Гонка Героев» стартовала на полигоне в Алабино
14:23 В стране и мире
Видео
Стрельба, взрывы и пожар: опубликованы кадры массовой драки в Казахстане
13:58 В стране и мире
Видео
Козак: РФ продолжит поставки нефти и газа в Белоруссию без скидок
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Онколог развеял популярные мифы о раке
Видео
Мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров в Японии: видео
Видео
В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек
Выборг преткновения: как Петербург не стал шведским городом
Видео
Девочка из загона: бабушка изъятого с фермы ребенка в Приморье рассказала свою версию
Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.