Новая «Гонка Героев» стартовала на полигоне в Алабино

Полторы тысячи спортсменов и трасса длиной в восемь километров: на полигоне в подмосковном Алабино началась первая в этом году «Гонка Героев».

Первыми на трассу вышли профессиональные атлеты - они борются за путевки на Чемпионат мира по забегам с препятствиями, который пройдет в Сочи этой осенью. Организаторы постарались сделать гонку максимально сложной и интересной - участников ждут рукоходы, скалодром, придется даже поползать под танками Т-80. Всех, кто, несмотря на мороз, все-таки приехал в Алабино, поприветствовала глава «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

«Я очень рада видеть вас и приветствовать с открытием сезона. Я счастлива, что в этом году мы открываем сезон в Алабине. Это будет очень эпичный год. Мы проводим чемпионат мира, мы отбираемся везде... На мой взгляд, у нас самые сильные спортсмены, которые есть на данный момент в мире», - объявила на открытии дочь министра обороны РФ.

«Гонка Героев» проводится уже седьмой год подряд. Проект, который поддерживает Минобороны, объединил тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни по всей стране. В минувшем году его официально признали видом спорта.