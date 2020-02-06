Дым, пламя, взрывы: кадры тренировки морпехов в Мурманской области
Занятия морских пехотинцев проходили в поселке Спутник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Морпехи Северного флота отразили атаки условного противника. Занятия по боевому слаживанию взводов проходили в поселке Спутник Мурманской области.
«Враг» нападал волнами, но пулеметчики, расчеты РПГ и экипажи бронетранспортеров действовали слаженно - они уничтожали условные цели еще на дальних подступах.
Другая группа морской пехоты сдавала нормативы на психологической огневой полосе. Во время занятий военнослужащих погружали в атмосферу реального боя. Это достигалось за счет создания дыма, пламени и звуков взрывов на полигоне. Впереди тоже предстоит пройти боевое слаживание, но уже на ротном уровне.