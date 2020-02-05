Прямой наводкой из «Мста-Б»: видео учений артиллеристов в Сибири

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе планового занятия по боевой подготовке, выполнили стрельбу по бронированным целям прямой наводкой из 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

По замыслу учения артиллеристам предстояло остановить колонну бронированной техники условного противника, двигающуюся в направлении военных объектов.

«Расчеты выдвинулись в назначенный район, провели рекогносцировку местности, перевели орудие из походного положения в боевое, заняли огневые позиции и приступили к выполнению учебно-боевой задачи. Стрельба велась на сокращенных дистанциях с закрытых огневых позиций», - рассказали в Минобороны РФ.

Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В отработке тактико-огневых действий принимало участие более 500 военнослужащих и 25 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.