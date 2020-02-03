С-300 отразили «атаку» на Москву и Подмосковье: видео учений

В Московской области прошли учения отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Батарея зенитно-ракетных комплексов С-300В выдвинулась на 10 километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач. Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

По прибытии в указанную точку батарея ЗРК С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

«При обнаружении электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за 150 километров до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области», - добавили в ЗВО.

По окончании боевых действий в районе пусков батарея выдвинулась в район погрузки для замены отработавших ракетных контейнеров на заряженные. Военнослужащие потратили не более 15 минут на погрузку каждого 6-тонного контейнера с боевой ракетой. Все контейнеры имеют трехуровневую защиту, не позволяющую ракете сдетонировать, что позволяет безопасно осуществлять перегрузку.

Всего в учении приняло участие более 350 военнослужащих и более 130 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной бригады ПВО Западного военного округа.