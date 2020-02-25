Икона преподобного Иосифа Волоцкого прибыла в Петербург

В Санкт-Петербург доставили одну из святынь Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - икону преподобного Иосифа Волоцкого, покровителя специалистов материально-технического обеспечения (МТО), сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Военнослужащие Западного военного округа примут участие в богослужении и крестном ходе в ознаменование привнесения Главной иконы покровителя войск материально-технического обеспечения ВС РФ святого преподобного Иосифа Волоцкого (Волоколамского)-игумена», - говорится в сообщении.

Икона с ликом Иосифа Волоцкого уже побывала в Приморье, Бурятии, на Урале, в Саратовской, Ростовской и других областях страны, а завершит она свой путь в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» ​ 9 Мая, в день открытия Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря. В 2019 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил святого небесным покровителем специалистов МТО ВС РФ.