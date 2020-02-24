В ЦПВС опровергли сообщения об «ударах ВКС РФ» по пунктам в провинции Идлиб

Сообщения о якобы нанесении 24 февраля 2020 года ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в провинции Идлиб, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой «Сирийской обсерваторией по правам человека», не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли», - сообщает ЦПВС.

В Центре также отметили, что информация британской неправительственной организации является преднамеренным вбросом.