Великолепная пятерка боевых роботов: на что способно семейство «Кунгас»

Целое семейство роботов «Кунгас» проходит сейчас испытания на полигонах. Новая разработка включает в себя 5 машин - роботизированную версию БТР «Ракушка» весом 17 тонн, робот «Носимый» весом 12 килограммов, робот «Легкий» весом 200 килограммов, робот «Возимый» весом 2 тонны, а также боевой робот «Нерехта».

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, особенность данного комплекса в том, что все входящие в него роботы могут получать команды из одного центра в рамках единой системы управления.

«Почему пять роботов? Потому что, если вы занимаетесь вопросами, например, освобождения населенного пункта или выбивания оттуда каких-то боевых подразделений, то вы можете столкнуться с различными ситуациями, вы можете столкнуться с вопросами минирования, вы можете столкнуться с вопросами, когда нужно обследовать какое-то здание. То есть несколько у вас возможностей одновременно, пять возможностей для решения различных задач», - объяснил эксперт.

Благодаря своему небольшому весу и способности быстро передвигаться по местности, Робот «Носимый» становится незаменимым разведчиком. В функции роботов «Легкий» и «Возимый» входит разминирование территории, к тому же они могут быть укомплектованы и боевым оружием – все зависит от поставленной задачи. На робота «Легкий» можно устанавливать противотанковые ракеты, пулемет Калашникова, различные типы гранат. «БТР Ракушка» по сути дела представляет собой роботизированную версию бронетранспортера со всем его вооружением на борту. Единственное отличие – отсутствие внутри экипажа. Мощная машина управляется дистанционно.

Но особый интерес представляет робот «Нерехта», который существует в трех модификациях: ударная платформа, машина артиллерийской разведки и транспортное средство. Грузоподъемность робота – 500 кг, максимальная скорость движения — 32 километра в час, дистанция обнаружения целей — до 5-тикилометров, дальность поражения целей — до 2-хкилометров. Эта машина может использоваться для поддержки боевых действий, в том числе и в городе. В дистанционном режиме крупнокалиберный пулемет, стоящий на вооружении робота, стреляет непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту.

Робот «Нерехта» может подобраться к доту и уничтожить пулеметный расчет, поддержать огнем своих солдат, отправиться в дозор или в тыл врага со спецзаданием. За счет мощного пулемета, гибридной силовой установки, прочной брони и максимальной скорости более 30-ти километров в час, автономный сухопутный дрон даже в одиночку способен нанести ощутимый урон противнику.

Чаще всего этот робот применяется в разведке и при разминировании, рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Где сегодня применяется робот? Это там, где тяжело и опасно: разведка и разминирование. Следующая ступень опасности — это бой в городе. Практически экипаж находятся в зоне высочайшего риска. Но если он будет беспилотный, то и управлять им можно дистанционно, естественно повышается живучесть бронеобъекта и эффективность его использования», - отметил Кошкин.

По словам разработчиков, в ближайшем будущем робот «Нерехта» должен стать частью экипировки солдата, то есть он будет сопровождать его при выполнении различных заданий. Для этого машину оснастят системой голосового и жестового управления. Проще говоря, робот будет иметь полноценную связь с бойцом, который находится на расстоянии. Таким образом комплекс может рассматриваться в качестве спутника солдата: будет обеспечивать связь, транспортировать оружие, видеть в темноте и на дальние расстояния, а самое главное – поражать нужные цели.

В Минобороны России считают: в наземных военных операциях будущее – за машинами. И потеря боевого робота на поле брани не должна быть чем-то критичным. То есть нужны массовые, эффективные, а главное недорогие в производстве машины. И тогда задачей бойца станет лишь управление роботом. Это позволит сохранить жизнь военнослужащего и облегчить выполнение боевой задачи.

Какие еще роботы стоят на службе российской армии сегодня? И чем наши разработки превосходят разработки зарубежных конкурентов? Смотрите в спецвыпуске «Скрытых угроз с Николаем Чиндяйкиным» 3 февраля в 19:40 на телеканале «Звезда».