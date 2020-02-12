Сквозь огонь: кадры прохождения психологической полосы разведчиками ЗВО

Разведчики Таманской мотострелковой дивизии прошли испытания на психологическую устойчивость, которые провели специалисты гвардейской танковой армии Западного военного округа в Подмосковье.

Условия, в которые попали разведчики, были максимально приближены к боевым. Военнослужащие преодолели более 300 метров и свыше 30 препятствий: через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Разведчики подвергались испытаниям парами, поддерживая друг друга морально и физически.

Во время испытаний были применены около 150 единиц имитационных средств, включая человеческие органы и разрывающиеся манекены в военной форме. Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами дивизии. У каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.