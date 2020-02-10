Шойгу: продолжительность парада Победы в Москве увеличится до полутора часов

Продолжительность военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, увеличится до полутора часов. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению мероприятия.

«Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», - сказал министр обороны.

Шойгу отметил, что на параде, который пройдет на Красной площади, ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

Глава ведомства добавил, что для ветеранов Великой Отечественной войны будет подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.

На главной трибуне парада по традиции будут присутствовать российское руководство и почетные гости, в том числе лидеры иностранных государств. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.

День Победы отмечается 9 Мая. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные граждане.