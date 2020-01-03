Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море
Всего летчики палубной авиации Черноморского флота совершили около 20 взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Григорович».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота провели учения со взлетом и посадкой на фрегат «Адмирал Григорович». Тренировки проходили как в дневное, так и в ночное время. При этом пилотам Ка-27 предстояло не просто посадить вертолет на палубу, а сделать это когда корабль находится в движении.
Способ посадки на палубу фрегата, когда судно не сбавляет ход в открытом море, пилоты между собой называют «по-самолетному». При таком варианте вертолету приходится идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.
Тренировки также прошли у корабельных расчетов, которые обеспечивают полеты вертолетов. Всего летчики совершили около 20 взлетов и посадок на палубу «Адмирала Григоровича».