Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море

Экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота провели учения со взлетом и посадкой на фрегат «Адмирал Григорович». Тренировки проходили как в дневное, так и в ночное время. При этом пилотам Ка-27 предстояло не просто посадить вертолет на палубу, а сделать это когда корабль находится в движении.

Способ посадки на палубу фрегата, когда судно не сбавляет ход в открытом море, пилоты между собой называют «по-самолетному». При таком варианте вертолету приходится идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.

Тренировки также прошли у корабельных расчетов, которые обеспечивают полеты вертолетов. Всего летчики совершили около 20 взлетов и посадок на палубу «Адмирала Григоровича».