Командующий ЦВО поздравил военнослужащих в госпитале Екатеринбурга

В Екатеринбурге с Новым годом и Рождеством военнослужащих и ветеранов, находящихся на лечении в 354 военном госпитале, поздравил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий заглянул в палаты к больным, пообщался с врачами о состоянии пациентов. Вместе с уральскими юнармейцами Александр Лапин вручил военнослужащим подарки. Он поздравил пациентов 354 госпитали с праздниками и пожелал им скорейшего выздоровления.

Для военнослужащих был устроен новогодний концерт. К ним в гости пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка, а также музыканты ансамбля песни и пляски ЦВО. Звучали песни, пожелания здоровья и хорошего настроения.