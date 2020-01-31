Чистое небо: комплексы «Панцирь-С1» уничтожили «вражеские» беспилотники под Новосибирском

Под Новосибирском прошли плановые учения расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны. Перед военнослужащими была поставлена задача отразить атаку группы ударных беспилотников условного противника на командный пункт и колонну военной техники.

По сценарию маневров, «вражеские» беспилотники начинали движение с разных направлений к колонне военной техники зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», что значительно осложняло задачу расчетам ЗРПК «Панцирь-С1».

Все воздушные цели были вовремя обнаружены на дальности 20 километров и успешно уничтожены зенитно-управляемыми ракетами (ЗУР) на безопасном расстоянии. Также расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» отразили атаку дронов на командный пункт общевойсковой группировки.

В общей сложности в учениях приняли участие около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.