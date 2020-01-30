«Встречи с настоящими людьми»: в Москве прошел творческий вечер актера Гостюхина

В рамках проекта Министерства обороны России «Встречи с настоящими людьми» состоялся творческий вечер актера Владимира Гостюхина. Мероприятие прошло в Большом зале Национального центра управления обороной в Москве.

В течение вечера Гостюхин много общался с военнослужащими и отвечал на любые их вопросы. В числе тем, которых коснулся артист, также оказалось участие его отца в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и служба в армии самого актера.

Он отметил, что поражен тем, как все изменилось в лучшую сторону в настоящее время. Встреча получилась теплой.

Владимир Гостюхин является Заслуженным артистом РСФСР, Народным артистом Белоруссии и лауреатом премии Ленинского комсомола и вице-президентом Международного кинофестиваля «Золотой витязь».