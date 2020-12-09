Полеты Ту-160 и учебно-боевые пуски попали на видео
Учебные удары пришлись на полигоны «Кура» и «Пембой».
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
9 декабря 2020 года была проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами.
В тренировке участвовали наземные, морские и авиационные силы и средства, составляющие стратегические ядерные силы России. Были отработаны практические действия пусковых установок РСВН, стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.
Самолеты Ту-160 и Ту-95МС стартовали с аэродрома «Энгельс». Учебные удары пришлись на полигоны «Кура» и «Пембой». Тренировка отработана в полном объеме.