Армия Опубликованы кадры пуска баллистической ракеты с атомного подводного крейсера «Карелия» Андрей Аркадьев Пуск выполнен с акватории Баренцева моря. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Звезда» публикует кадры пуска баллистической ракеты, который был проведен подлодкой К-18 «Карелия» из подводного положения в акватории Баренцева моря. Сегодня, 9 декабря, в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ, проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами, сообщает Минобороны России. К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. «Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"», - говорится в сообщении. К-18 «Карелия» - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика