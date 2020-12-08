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Российские медики оказали помощь более чем 300 жителям Нагорного Карабаха

Андрей Аркадьев
16:50 08.12.2020
Обстановка в районе проведения миротворческой операции контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Свыше 300 жителей Нагорного Карабаха получили медицинскую помощь от российских специалистов в рамках развернутой миротворческой миссии. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего российскими военными медиками медицинская помощь оказана 326 гражданам, в том числе 34 детям. Для оказания первичной медико-санитарной помощи, развернуты дополнительные медицинские пункты в Степанакерте, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», - сказал он.

Выездной бригадой медицинского отряда специального назначения Минобороны России в населенном пункте Айгестан проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 39 жителям Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям.

Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Для получения объективных данных на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС.

Обстановка в районе проведения миротворческой операции также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

«Инженерными подразделениями миротворческих сил продолжается оборудование наблюдательных постов с установкой блок-модулей для отдыха и приема пищи военнослужащими, защитных конструкций из габионов, наблюдательных вышек, пунктов пропуска и транспортного контроля», - отметил Конашенков.

Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха. При разминировании российскими саперами используется многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Его применение обеспечивает полную безопасность личного состава и позволяет увеличить производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

«За сутки военнослужащими российских миротворческих сил очищено около пяти гектар территории, полтора километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета», - добавил генерал-майор.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 66 гектаров местности, более 23 километров дорог, 129 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более четырех с половиной тысяч взрывоопасных предметов.

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