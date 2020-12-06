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Грохот и пламя: гранатометчики ЗВО уничтожили танки «противника» под Воронежем

Роман Захаров
22:34 06.12.2020
Практические стрельбы с использованием ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» проходят впервые на новом полигоне «Криница».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника на полигоне «Криница» под Воронежем.

Практические стрельбы с использованием ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» проходят впервые на новом полигоне «Криница», открытом 1 декабря текущего года для обучения личного состава.

Также практические занятия в рамках сборов с гранатометчиками стартовали на военных полигонах Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской областях для более чем двух тысяч военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО.

Гранатометчики в течение одного месяца будут совершенствовать знания в квалификации цели, умения точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику неприятеля на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий проходит в темное время суток с использованием приборов ночного видения.

Особое внимание на занятиях по тактической и специальной подготовке в рамках маневров военнослужащие уделят различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректированию огня, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.

На финальном этапе сборов с военнослужащими проведут комплексные контрольные занятия в целях определения степени их боевой выучки и готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения. Кроме того, в каждом соединении состоятся соревнования, в ходе которых выявят лучших снайперов и гранатометчиков.

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