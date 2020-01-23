На защите Черного моря: учения летчиков прошли в небе над Крымом
Молодые летчики на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М морской авиации Черноморского флота отработали взлеты и посадки в сложных метеоусловиях.
«Звезда» публикует яркие кадры учений, прошедших в Крыму.
«В ходе плановых учебно-тренировочных полетов каждый экипаж выполнил по 10 взлетов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра», - рассказали в Минобороны РФ.
Также летчики истребителей Су-30СМ отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.
«Летные смены, в составе которых были задействованы как опытные, так и молодые летчики, выполнили одиночные полеты, затем в составе пар и звеньев», - добавили в ведомстве.
Учебно-тренировочные полеты прошли в соответствии с планом боевой подготовки летного состава МА и ПВО ЧФ.
Всего в тренировке было задействовано девять многоцелевых истребителей Су-30СМ и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М.