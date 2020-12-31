Более 1700 военнослужащих особого назначения ВКС заступят на дежурство в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят около 1700 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС). Эти бойцы отвечают за противовоздушную оборону российской столицы и всей Центральной России.

«Боевые расчеты объединения будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей», - отметили в российском Минобороны.

Всего за период новогодних каникул более 18 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС будут задействованы для охраны воздушных рубежей.

Уходящий год стал насыщенным. В управлении армии, подчиненных соединениях и воинских частях проведено более 200 мероприятий боевой подготовки, включая тактические учения с боевой стрельбой. Кроме того, бойцы объединения провели несколько успешных испытательных пусков новейшей ракеты российской системы ПРО.