Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более 1700 военнослужащих особого назначения ВКС заступят на дежурство в новогоднюю ночь

Ян Брацкий
06:26 31.12.2020
Они будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.
Более 1700 военнослужащих особого назначения ВКС заступят на дежурство в новогоднюю ночь
© Фото: Минобороны России

В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят около 1700 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС). Эти бойцы отвечают за противовоздушную оборону российской столицы и всей Центральной России.

«Боевые расчеты объединения будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей», - отметили в российском Минобороны.

Всего за период новогодних каникул более 18 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС будут задействованы для охраны воздушных рубежей.

Уходящий год стал насыщенным. В управлении армии, подчиненных соединениях и воинских частях проведено более 200 мероприятий боевой подготовки, включая тактические учения с боевой стрельбой. Кроме того, бойцы объединения провели несколько успешных испытательных пусков новейшей ракеты российской системы ПРО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Полноценные автономные объекты: для миротворцев РФ в Карабахе возвели два блочно-модульных городка
07:05 Армия
Видео
«Уверовали в "Терминатора"»: военный эксперт оценил разработки ИИ в армии США
01:16 В стране и мире
Видео
«Вместе мы все преодолеем»: космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
04:02 В стране и мире
Видео
Уничтожены два этажа: опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Риге
05:11 В стране и мире
Метеоролог предупредил о «лютых морозах» в ряде регионов России на Новый год
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Названы виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.