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Российские военные медики оказали помощь более 900 жителям Нагорного Карабаха

Ян Брацкий
07:00 28.12.2020
Как правило, местные жители обращаются за стоматологической помощью и в связи с обострением хронических заболеваний.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению, как в Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Российскими миротворцами из состава МОСН созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. За прошедшие сутки российскими военными медиками в оказана медицинская помощь 21 жителю населенного пункта Кагарци.

Всего более 900 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе более 120 детей. Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале.

Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи. В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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