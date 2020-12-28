Российские миротворцы разминировали более 300 гектаров местности в Нагорном Карабахе

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе было разминировано более 300 гектаров местности, свыше 120 километров дорог, 505 домостроений. Обнаружено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, позволяющие поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.