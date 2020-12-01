Армия На Курильских островах на боевое дежурство заступили С-300В4 Тамара Астапенкова Готовность к заступлению на боевое дежурство проверил командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ На островах Курильской гряды на боевое дежурство заступили расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа. ЗРС С-300В4 - современная высокомобильная система противовоздушной обороны, которая предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения. Готовность к заступлению на боевое дежурство проверил командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика