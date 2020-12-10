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В Центре примирения сторон рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

Кирилл Васин
05:00 10.12.2020
Работа по восстановлению инфраструктуры и поддержанию мира в регионе продолжится в плановом порядке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Как рассказал заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин, обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено.

Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Ведется патрулирование по линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, обеспечивается безопасность передвижения гражданского населения.

Наблюдательный пост номер шесть в районе города Шуши оборудован блок-модулями для отдыха личного состава и приема пищи, защитными конструкциями из габионов, наблюдательными вышками, пунктами пропуска и транспортного контроля. Кроме того, на всех постах установлены системы видеонаблюдения, позволяющие контролировать обстановку в круглосуточном режиме. Также организован круглосуточный мониторинг обстановки в районе проведения миротворческой операции с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. На сегодняшний день в Нагорный Карабах вернулись более 36 тысяч человек. Возобновлено движение общественного транспорта, работа государственных, медицинских и образовательных учреждений, функционируют магазины.

При помощи миротворцев на 85% восстановлена система электроснабжения. Из 18 километров линий электропередач и 50 опор восстановлено 15 километров и 44 опоры. На территории региона снова доступны мобильная связь и Интернет. Полностью восстановлен газопровод и подано отопление в жилые дома.

В городе Степанакерт приступил к работе первый российский военно-полевой госпиталь. Он укомплектован цифровыми рентген аппаратами, портативными приборами для проведения ультразвуковой диагностики и современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим, но и местному населению.

В населенном пункте Мардакерт завершается развертывание второго военного госпиталя. Кроме того, медицинская помощь местным жителям оказывается выездными врачебными бригадами военных медиков. Всего ее получили уже 368 человек, в том числе 41 ребенок.

Российские военнослужащие из состава Центра гуманитарного разминирования ведут очистку местности от взрывоопасных предметов, проверяют жилые дома, опоры линий электропередач, газопроводы и другие объекты инфраструктуры. Неразорвавшиеся боеприпасы вывозят на специальный полигон либо уничтожают на месте.

Всего российскими саперами очищено 71 гектар территории, 24 километра дорог, обнаружено и уничтожено более четырех с половиной тысяч взрывоопасных предметов. При проведении работ по разминированию местности применяются современные робототехнические комплексы.

Российскими миротворцами совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста организован обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами, ведется поиск пропавших без вести. Для повышения эффективности данной работы в штабе российского миротворческого контингента открыта «горячая линия» по сбору данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах от их родственников. На сегодняшний день на нее поступило около 400 телефонных обращений.

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