«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов

Экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» выполнил в небе фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Подъем «хвостом» наверх не способен выполнить ни один другой вертолет в мире.

Экипаж обнаружил на земле мишень, после чего начал движение по кругу, держа «противника» на прицеле. Данная фигура называется «воронка». Полет с резким набором высоты – это «горка», но не простая, а боком на скорости 90 километров в час.

Это первые в этом году учебные полеты армейской авиации Восточного военного округа. За пультом управления находятся не только опытные летчики, но и те, кому только предстоит научиться выполнять все эти фигуры.

Цель такого полета - познакомить молодого летчика с аэродромом, его расположением и характерными особенностями.

Вертикальный взлет, полет по кругу, выполнение контрольного висения на высоте от 3 до 30 метров, и далее - заход на посадку. Во всем этом помогает опытный инструктор, который проверяет навыки техники пилотирования. Их каждый лейтенант получил в летном училище.

Выпускник 2019 года Руслан Кентиньязов - летчик-штурман вертолета Ми-8АМТШ. Будучи курсантом, он налетал 136 часов, но это - за все время обучения. В соединении примерно столько ему предстоит провести в воздухе только в этом году.

«Интересовался Дальним Востоком. Он меня манил. Хотел попробовать другое для себя место. Вряд ли я бы сюда приехал просто так, а по службе приехал», - рассказывает Кентеньязов.

В конце прошлого года в Хабаровск по распределению попали 16 молодых летчиков. Сейчас им предстоит пройти курс подготовки от простого к сложному: нужно научиться не просто поднимать вертолеты в небо, но и применять вооружение, вести воздушный бой и летать в сложных метеоусловиях.