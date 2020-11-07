Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Глушение сигнала за 5 тысяч километров: специалисты РЭБ Северного флота развернули комплекс «Мурманск-БН»

Михаил Аброськин
00:11 07.11.2020
В Заполярье прошли тактические учения с участием специалистов центра радиоэлектронной борьбы, а также разведчиков, саперов и инженеров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Заполярье специалисты  центра радиоэлектронной борьбы Северного флота развернули комплекс подавления коротковолновой связи «Мурманск-БН». Он способен глушить сигналы на дальности до 5 тысяч километров. Столь ценную боевую систему на марше сопровождал отряд  охранения и  обеспечения - разведчики, саперы, инженеры.

Экипажи машин радиоэлектронной борьбы выдвинулись в назначенный район. Антенный комплекс нужно было развернуть в нескольких километрах от базы как можно быстрее. Дорога к назначенному месту оказалась весьма непростой, но для «КамАЗов» нет преград и колонна стремительно продвигалась к заранее оборудованным позициям.

Однако единственная на десятки километров переправа через реку оказалась «взорванной» условными диверсантами. Инженерная разведка внимательно изучила местность и обнаружила также заложенную «неприятелем» мину, которую, впрочем, тут же уничтожили.

Далее инженерные войска установили мобильный мост через реку. На возведение переправы ушло менее получаса.

Согласно поставленной задачи, развернуть радиокомплекс нужно было засветло. Также опоры антенн необходимо было установить в строго определенной конфигурации.

Комплекс предназначен подавлять радиосвязь противника. Развернутая система занимает площадь в 20 футбольных полей, а высота ее мачт достигает уровня десятиэтажного дома. Для финальной части развертывания телескопической антенны достаточно одного человека. Он работает дистанционно с пульта, с безопасного расстояния.

Специалисты РЭБ дежурят круглосуточно. Вахты у них по нескольку суток. За день обнаруживают и работают с десятками целей.

«Работаем по любым целям в зоне нашей ответственности. В радиусе до 5000 км осуществляем подавление летательных целей - как самолетов, так и надводных кораблей», - объяснил старший оператор комплекса РЭБ Бейдулах Эскендаров.

Комплексы радиоэлектронной борьбы не только глушат сигнал в заданном секторе с высокой точностью, но и способны слушать, что происходит в эфире за тысячи километров от них. В каком-то смысле их можно назвать «ушами» специальных войск российской армии. И во многом от людей, которые здесь служат, зависит безопасность наших границ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:44 В стране и мире
Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация «Спутником V» в Москве
19:14 В стране и мире
В Джорджии проведут пересчет голосов
01:53 В стране и мире
Апелляционный суд США может повторно рассмотреть дело об освобождении Осиповой
16:50 В стране и мире
Обнаружен индикатор тяжелой формы коронавируса
14:18 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе
Популярное
Популярное
Видео
«Ты всегда в моем сердце»: Алла Пугачева о Михаиле Жванецком
В Канаде зафиксирован первый случай инфицирования человека крайне редким штаммом свиного гриппа
Названо одно из самых распространенных слов в русском языке
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.