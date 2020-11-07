Глушение сигнала за 5 тысяч километров: специалисты РЭБ Северного флота развернули комплекс «Мурманск-БН»

В Заполярье специалисты центра радиоэлектронной борьбы Северного флота развернули комплекс подавления коротковолновой связи «Мурманск-БН». Он способен глушить сигналы на дальности до 5 тысяч километров. Столь ценную боевую систему на марше сопровождал отряд охранения и обеспечения - разведчики, саперы, инженеры.

Экипажи машин радиоэлектронной борьбы выдвинулись в назначенный район. Антенный комплекс нужно было развернуть в нескольких километрах от базы как можно быстрее. Дорога к назначенному месту оказалась весьма непростой, но для «КамАЗов» нет преград и колонна стремительно продвигалась к заранее оборудованным позициям.

Однако единственная на десятки километров переправа через реку оказалась «взорванной» условными диверсантами. Инженерная разведка внимательно изучила местность и обнаружила также заложенную «неприятелем» мину, которую, впрочем, тут же уничтожили.

Далее инженерные войска установили мобильный мост через реку. На возведение переправы ушло менее получаса.

Согласно поставленной задачи, развернуть радиокомплекс нужно было засветло. Также опоры антенн необходимо было установить в строго определенной конфигурации.

Комплекс предназначен подавлять радиосвязь противника. Развернутая система занимает площадь в 20 футбольных полей, а высота ее мачт достигает уровня десятиэтажного дома. Для финальной части развертывания телескопической антенны достаточно одного человека. Он работает дистанционно с пульта, с безопасного расстояния.

Специалисты РЭБ дежурят круглосуточно. Вахты у них по нескольку суток. За день обнаруживают и работают с десятками целей.

«Работаем по любым целям в зоне нашей ответственности. В радиусе до 5000 км осуществляем подавление летательных целей - как самолетов, так и надводных кораблей», - объяснил старший оператор комплекса РЭБ Бейдулах Эскендаров.

Комплексы радиоэлектронной борьбы не только глушат сигнал в заданном секторе с высокой точностью, но и способны слушать, что происходит в эфире за тысячи километров от них. В каком-то смысле их можно назвать «ушами» специальных войск российской армии. И во многом от людей, которые здесь служат, зависит безопасность наших границ.