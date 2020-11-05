Мишустин рассказал об изменениях в законе «О статусе военнослужащих»

Внесение изменений в закон «О статусе военнослужащих», касающихся обеспечения жильем военнослужащих-контрактников, в том числе уволенных со службы, даст им дополнительные социальные гарантии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он добавил, что соответствующий законопроект направлен на совершенствование правового регулирования предоставления жилья военнослужащим и предусматривает увеличение списка военнослужащих, которые имеют право на внеочередное обеспечение жильем.

«Расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди. В их число будут входить Герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 лет и более, и уволен по состоянию здоровья», - рассказал Мишустин.

Он добавил, что теперь военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы.

«Военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства», - сообщил премьер-министр.

По словам Михаила Мишустина, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим и повысит эффективность использования специализированного жилого фонда.