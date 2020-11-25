Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Су-30СМ и Су-35С дозаправились в воздухе на скорости 500 км/ч

Андрей Аркадьев
18:15 25.11.2020
Дозаправка в воздухе считается одним из самых сложных элементов полета для летчиков военной авиации. Роль воздушного танкера выполнял самолет-заправщик Ил-78.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровском крае летчики многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ дозаправились в воздушном пространстве. Топливо брали от авиационного танкера Ил-78 на скорости до 500 километров в час.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:54 В стране и мире
Эксперт назвал спланированной провокацией США вторжение эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого
16:15 В стране и мире
Видео
Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре
15:57 В стране и мире
Видео
Лавров призвал США избегать «авантюр» на Ближнем Востоке
14:51 В стране и мире
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
14:22 В стране и мире
Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году
Популярное
Популярное
Археологи раскрыли настоящий рост библейского воина-гиганта Голиафа
Носки Байдена привлекли внимание на встрече с журналистами
Видео
Опубликованы кадры прохождения эсминца «Джон Маккейн», нарушившего границу РФ
Агент Павла Прилучного назвала причину госпитализации актера
Видео
Адвокат рассказала о реакции Федосеевой-Шукшиной на заявление о ребенке Бари Алибасова
Видео
Вирусолог рассказал, как Китай победил коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.