Армия Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе Андрей Аркадьев Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в районе села Магадиз, сообщает Минобороны России. «23 ноября 2020 года совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе представителей российских миротворческих сил, вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе», - говорится в сообщении. В результате ЧП один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Совместные группы, созданные по инициативе командования российскими миротворческими силами для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Все найденные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика