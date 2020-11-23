Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в районе села Магадиз, сообщает Минобороны России.
«23 ноября 2020 года совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе представителей российских миротворческих сил, вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе», - говорится в сообщении.
В результате ЧП один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.
Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет.
Совместные группы, созданные по инициативе командования российскими миротворческими силами для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Все найденные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения.