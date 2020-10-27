Путин подписал закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные медосмотры
Соответствующие изменения вносятся в законы «О прокуратуре РФ», «О статусе военнослужащих» и «О Следственном комитете РФ».
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия Министерства обороны РФ в сфере медицинских осмотров военнослужащих. Документ опубликован на портале правовой информации.
Прописывается, что военнослужащие должны каждый год проходить медосмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Инициатива направлена на повышение гарантий защиты жизни и здоровья военнослужащих путем укрепления системы профилактики.