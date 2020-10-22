«Невидимые» солдаты: бойцы спецназа продемонстрировали свои навыки под Выборгом

Бойцы спецназа Западного военного округа (ЗВО) накануне профессионального праздника продемонстрировали свою подготовку. Под Выборгом состоялись специальные учения. Разведчикам предстояло организовать засаду в тылу, взять «языка» и завладеть секретными документами, а потом еще зачистить здание от условных террористов.

Спецназовцы передвигаются небольшими группами, общаются между собой только жестами. Разведчики выходят к месту засады, у каждого своя задача. Одни занимают позиции, другие - устанавливают мины. В это время на дороге появляется условная цель - бронеавтомобиль противника.

Боец с позывным «Гагарин» отвечает в группе за минно-взрывное дело. В спецназе служит уже больше 15 лет, не раз участвовал в реальных боевых операциях, но уверен, что подобные - учебные задачи - вовсе не лишние.

«Практически через день это происходит, сценарии максимально разные. Может быть здание, лес, автомобиль - все что угодно. Что сами придумаем, сами узнаем, отрабатываем. Полная свобода творчества», - признался боец.

Штурм здания - вторая вводная для группы специального назначения. Условный террорист обстреливает бойцов из окна. Вся операция по штурму здания и его зачистке занимает не более минуты.

Конечно, в реальных боевых условиях подготовка к таким операциям может занять ни один день. «Семь раз отмерь - один раз отрежь» - поговорка как раз про работу разведчиков, которых учат сначала подумать и лишь потом - сделать. Но так, чтобы наверняка.