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В Самаре 94-летний фронтовик прокатился по городу на бронеавтомобиле «Тигр»

Андрей Аркадьев
10:37 20.10.2020
Военнослужащие поздравили фронтовика с профессиональным праздником - Днем войск связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Самаре 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей «За отвагу» Алексей Иванович Кузин прокатился по городу на бронеавтомобиле «Тигр». Машину подвезли к его дому связисты 2-й армии Центрального военного округа.

Военнослужащие поздравили фронтовика с профессиональным праздником - Днем войск связи. Во дворе его дома духовой оркестр исполнил песни военных лет. За игрой музыкантов Кузин наблюдал из окна своей квартиры.

После концерта ветеран вышел на улицу, чтобы поближе увидеть связной бронеавтомобиль, ему помогли подняться в машину. Алексей Иванович устроился на месте командира машины и прокатился по городским улицам. Ветерану рассказали о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.

Кузин поблагодарил военнослужащих за персональное поздравление и подарки, попросил от его имени поздравить всех военных связистов с профессиональным праздником. Он признался, что это было очень приятно, дало ему прилив бодрости и сил.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.

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