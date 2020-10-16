Армия Корабли Каспийской флотилии уничтожили беспилотник «противника» и защитили экипаж от «химоружия» Андрей Аркадьев Для отображения атаки были применены средства противовоздушной обороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Экипажи кораблей Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений, сообщает Министерство обороны РФ. «Расчетами ПВО кораблей беспилотный летательный аппарат был уничтожен, однако угроза поражения экипажей химическим отравляющем веществом не была полностью исключена», - говорится в сообщении. В Минобороны РФ сообщили, что военные моряки провели в ходе учения дезактивацию условно зараженных участков. Корабли Каспийской флотилии приступили к масштабным учениям в рамках итоговой проверки за 2020 год. Маневры пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в учениях будут задействованы шесть кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», семь самолетов и более 400 военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика