Корабли Каспийской флотилии уничтожили беспилотник «противника» и защитили экипаж от «химоружия»
Экипажи кораблей Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений, сообщает Министерство обороны РФ.
«Расчетами ПВО кораблей беспилотный летательный аппарат был уничтожен, однако угроза поражения экипажей химическим отравляющем веществом не была полностью исключена», - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ сообщили, что военные моряки провели в ходе учения дезактивацию условно зараженных участков.
Корабли Каспийской флотилии приступили к масштабным учениям в рамках итоговой проверки за 2020 год. Маневры пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в учениях будут задействованы шесть кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», семь самолетов и более 400 военнослужащих.