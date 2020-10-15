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Огонь и вода: кадры совместных ракетных стрельб «Адмирала Григоровича» и «Утеса» в Севастополе

Анна Берестовая
05:01 15.10.2020
Фрегат Черноморского флота успешно отразил ракетный удар с расстояния более 10 километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На Черноморском флоте прошли совместные ракетные стрельбы экипажа фрегата «Адмирал Григорович» и боевого расчета противокорабельного ракетного комплекса шахтного базирования «Утес».

Мероприятие состоялось в ходе плановых двусторонних учений, целью которых явилась отработка действий одиночного корабля при отражении зенитными средствами ракетного удара условного противника.

В ходе учений боевые расчеты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчетом комплекса «Утес».

В результате учений воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 10 километров пуском ракеты из зенитного ракетного комплекса «Штиль». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

Ранее корабли Черноморского флота были задействованы в крупных командно-штабных учениях «Кавказ-2020», состоявшихся в акватории двух морей - Каспийского и Черного.

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