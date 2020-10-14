Построенный Минобороны медцентр в Бурятии начал принимать пациентов с COVID-19

В Бурятии пациентов с коронавирусом начал принимать новый многофункциональный медцентр, построенный специалистами Минобороны.

Комплекс в Улан-Удэ рассчитан на 60 мест, 40 из которых уже заняты инфицированными. Учреждение, как и другие возведенные военными строителями, оснащено современным оборудованием. Также в центре обеспечен запас всех необходимых медикаментов.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина начало строить в Астраханской области два многофункциональных медицинских центра. Они будут специализироваться на лечении пациентов, инфицированных COVID-19.