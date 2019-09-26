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Лицо телепроекта «Взвод»: Максим Гриценко

Вадим Иванов
17:00 26.09.2019
В Министерстве обороны РФ было принято решение приоткрыть завесу тайны над системой боевой подготовки российских войск специального назначения. «Звезда» покажет все этапы программы доподготовки в серии специальных репортажей «Взвод».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стаж работы на телевидении - более 20 лет, работал во всех жанрах телевидения - от развлекательного до криминального.

Максим трижды принимал участие в экспедиции полярной станции Барнео на дрейфующей льдине. Работал на Северном полюсе, участвовал в семи боевых походах на всех типах военных кораблей, в погружении на подводной лодке проекта «Борей» с учебно-боевым пуском ракеты «Булава», совершил переходы почти через все мировые океаны.

В его портфолио - съемки документальных фильмов и репортажей с поставленными задачами государственной важности, прямые эфиры с передовой во время длительных командировок в Сирию, работа в самом центре событий во время переворота на Майдане и съемки во время проведения референдума в Крыму и событий в Цхинвале 08.08.08.

Максим отмечен государственными знаками и медалями Минобороны, неоднократно получал и другие государственные награды.

Как говорит про себя сам Максим, ему «проще объяснить, как доехать до Хомса, чем до проспекта Вернандского».

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