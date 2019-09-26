Лицо телепроекта «Взвод»: Максим Гриценко

Стаж работы на телевидении - более 20 лет, работал во всех жанрах телевидения - от развлекательного до криминального.

Максим трижды принимал участие в экспедиции полярной станции Барнео на дрейфующей льдине. Работал на Северном полюсе, участвовал в семи боевых походах на всех типах военных кораблей, в погружении на подводной лодке проекта «Борей» с учебно-боевым пуском ракеты «Булава», совершил переходы почти через все мировые океаны.

В его портфолио - съемки документальных фильмов и репортажей с поставленными задачами государственной важности, прямые эфиры с передовой во время длительных командировок в Сирию, работа в самом центре событий во время переворота на Майдане и съемки во время проведения референдума в Крыму и событий в Цхинвале 08.08.08.

Максим отмечен государственными знаками и медалями Минобороны, неоднократно получал и другие государственные награды.

Как говорит про себя сам Максим, ему «проще объяснить, как доехать до Хомса, чем до проспекта Вернандского».