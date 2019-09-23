Под Хабаровском спецназ ВВО уничтожил полевой лагерь «террористов»

В Хабаровском крае прошли тактико-специальные учения военнослужащих подразделений разведки Восточного военного округа (ВВО). Была поставлена задача ликвидировать полевой лагерь условных боевиков.

Спецназ ВВО осуществил десантирование посадочным способом с вертолетов Ми-8АМТШ и совершил марш по лесополосе в заданный район. На месте прибытия были отработаны мероприятия по ведению разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения, организации огневых позиций снайперов.

Подразделением была обнаружена колонна легких бронеавтомобилей «боевиков». Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли условных террористов выступили военнослужащие того же подразделения. Они использовали значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы и взрывпакеты. После обнаружения колонны бронеавтомобилей «боевиков» была организована засада с дальнейшим захватом техники.

После получения информации от расчета комплекса визуальной разведки о полевом лагере условных террористов военнослужащие выдвинулись в район цели. В ходе учебного боя полевой лагерь «противника» был уничтожен. Разведчики совершили марш-бросок к точке сбора, затем в составе подразделений отработали скрытный отход.