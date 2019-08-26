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Обжигающий «Тюльпан»: замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире

Александр Пешков
10:48 26.08.2019
Артиллеристы Западного военного округа провели в Тамбовской области боевые стрельбы из 240-мм самоходных минометов артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.
© Видео: Минобороны © Фото: Минобороны РФ

В Западном военном округе прошли учения артиллеристов с применением 240-мм минометов «Тюльпан».

Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.

Координаты каждой расчетам передавались с помощью беспилотников «Элерон».

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» выполнен по оригинальной безбашенной схеме с открытой установкой орудия. Корпус машины сварен из стальных броневых катаных листов и разделен на три отделения: силовое (моторно-трансмиссионное), отделение управления и боевое. В передней части корпуса по правому борту расположено моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится место механика-водителя с органами управления шасси. За сиденьем механика водителя установлено рабочее место командира машины с поворотной башенкой. В средней и кормовой частях корпуса располагается боевое отделение. В средней части корпуса установлены механизированные укладки барабанного типа для размещения возимого боекомплекта.

Дальность стрельбы - до 19 километров (активно-реактивный снаряд.

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