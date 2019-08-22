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С-300 отражают массированный ракетный удар: видео учений

Наталья Вальханская
04:00 22.08.2019
Маневры прошли в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения с группировками авиации и противовоздушной обороны ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Южного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения с группировками авиации и противовоздушной обороны ЮВО на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Подразделения войск ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитных пушечно-ракетных комплексов "Панцирь-С", зенитных самоходных установок "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем (комплексов) "Стрела-10", "Тор" и "Оса"», - рассказал Астафьев.

Для обеспечения боевых стрельб специалисты полигонной службы подготовили к применению более 70 мишенных комплексов типа «Кабан», «Пищаль», «Стриж-1», «Саман», «Пенсне» для зенитных ракетных войск, а также свыше 50 мишеней, имитирующих тяжелую и легкую технику условного противника, – для авиации.

«Всего в учении приняли участие более двух тысяч военнослужащих, около 2,5 тысячи единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.

Масштабное учение проходило на четырех авиационных полигонах: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов Капустин Яр и Ашулук, двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей.

В боевом применении было использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы, а также выполнено более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии.

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