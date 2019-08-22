Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран.
© Фото: Ministry of Defence of the Russia, Twitter.com, Globallookpress
Планы военного сотрудничества обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве в четверг.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран.
Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке.
Ранее в четверг в Москве состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Мозамбика Филипе Ньюси.