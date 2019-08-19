Итоги АрМИ-2019 в цифрах: инфографика

Пятые юбилейные Армейские международные игры официально завершены.

В соревнованиях приняли участие 39 стран – это 223 команды и более пяти тысяч военнослужащих.

32 конкурса прошли на территории десяти стран: 15 состязаний - в России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране, а также по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. При этом каждый из конкурсов насчитывал несколько этапов.

© Минобороны России

Финальные итоги показывают: Россия стала первой и завоевала 31 медаль, 16 из которых - высшей пробы. Далее следуют Китай и Казахстан. Замыкают пятерку лидеров Беларусь и Узбекистан.

© Минобороны России

Российская сборная уверенно лидировала в одном из самых зрелищных конкурсов – «Танковом биатлоне». Российский экипаж проехал с рекордной скоростью - 82 км/час.